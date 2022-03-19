Американські офіційні особи підтверджують, що росія ще минулого тижня застосувала проти України гіперзвукові ракети. Джерела CNN повідомляють, що США змогли відстежити запуск у режимі реального часу.

Американські чиновники вважають, що рф мала на меті випробувати цю зброю та надіслати сигнал Заходу про власні військові можливості