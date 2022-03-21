Під час сьомої повітряної тривоги у понеділок ввечері в Рівненському районі зафіксовано чотири ракетних удари з повітря. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.



"З трьома ракетами наші ЗСУ справилися. Четверта - можливі збитки та руйнування уточнюються", – сказав він.



Нагадаємо, зранку 21 березня окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетних ударів є поранені.