Біля Рівного військові збили три російські ракети [ Редактировать ]
Під час сьомої повітряної тривоги у понеділок ввечері в Рівненському районі зафіксовано чотири ракетних удари з повітря. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"З трьома ракетами наші ЗСУ справилися. Четверта - можливі збитки та руйнування уточнюються", – сказав він.
Нагадаємо, зранку 21 березня окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетних ударів є поранені.
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