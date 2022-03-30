Українська армія поступово відтісняє російські війська від Харкова на Дергачівському та Роганському напрямках. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Найкритичнішою точкою в області залишається Ізюм, де тривають запеклі бої.

Як тільки у нас буде можливість евакуювати людей чи доставити гуманітарну допомогу - ми обов'язково це зробимо.

Також губернатор Харківщини підтвердив, що сьогодні вранці близько 11-ї години поблизу Харкова українське ППО збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася.

Нагадаємо, що за даними українських військових, поблизу Харкова 30 березня збили 3 російські винищувачі.