Від Києва за ніч відійшло 700 одиниць ворожої техніки - ЗСУ [ Редагувати ]
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Українські армійці фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.
За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону. Ми розглядаємо два варіанти: або це йде передислокація і перегрупування, або є вірогідність що ці БТГ які частково відходять, з’являться на Донбасі...
Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей...
Водночас сили, які залишаються навколо Києва, досить немаленькі. Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати. Ворога в Києві не буде, принаймні живим його точно в Києві не буде.
Бригадний генерал повідомив, що тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів навколо української столиці.
Проводяться активні заходи щодо звільнення наших населених пунктів, і найближчим часом ми доведемо результати. Повірте мені, вони мають бути дуже й дуже хорошими. Ми вже маємо успіх на багатьох напрямках. Не хочу просто забігати наперед.
За словами Грузевича, Вишгород знову під контролем України, і найближчими днями з Київської області "будуть дуже добрі новини".
Нагадаємо, що 30 березня повідомлялося, що дві великі колони окупантів уходять з-під Броварів.
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