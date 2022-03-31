Українські армійці фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону. Ми розглядаємо два варіанти: або це йде передислокація і перегрупування, або є вірогідність що ці БТГ які частково відходять, з’являться на Донбасі...

Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей...

Водночас сили, які залишаються навколо Києва, досить немаленькі. Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати. Ворога в Києві не буде, принаймні живим його точно в Києві не буде.