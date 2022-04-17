Джонсон заговорив українською [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Про це повідомляє Джонсон в Twitter.
Політик у черговий раз висловив підтримку країні і навіть заговорив українською.
Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців.
Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа.
Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022
May the risen Christ’s message of hope bring you strength.
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