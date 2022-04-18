Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Данілова, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.

"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російські окупанти увійшли у місто Кремінна, а Збройні сили України відступили.

Як пояснив глава Луганської області, окупанти почали рівняти місто з землею, тому українські військові відійшли, щоб перегрупуватися та дати відсіч.