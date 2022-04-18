Росія намагається іти в наступ на сході України - Данілов [ Редагувати ]
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами Данілова, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.
"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - сказав секретар РНБО.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російські окупанти увійшли у місто Кремінна, а Збройні сили України відступили.
Як пояснив глава Луганської області, окупанти почали рівняти місто з землею, тому українські військові відійшли, щоб перегрупуватися та дати відсіч.
по темі
Російські окупанти продовжуються обстріли Харківської області
Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що росіяни не дозволяють будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню місцевих жителів Маріуполя
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на те, що путін підписав указ щодо присвоєння бригаді, яка причетна до Бучі, звання "гвардійська"
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сподівається на допомогу дружніх країн у питанні очищення від російських снарядів території України
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович висловився щодо того, що рф може застосувати ядерну зброю