Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів районів, які постійно перебувають під обстрілами, евакуаватися.

За сьогоднішній день (21 квітня - ред.) загарбники знищили два ринки та продовжують обстрілювати житлові райони. Дуже прошу вас: ухваліть рішення і збережіть свої життя.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 21 квітня російські окупанти майже півсотні разів обстріляли Харків та область.

Артилерія била по центру міста. Знову Олексіївка, знову район Жуковського. Знову ХТЗ, знову проспекти. Тобто винятково житлові райони, житлові масиви. На жаль, є травмовані. На жаль, є загиблі. Коли снаряд потрапив у машину, коли цивільні люди пересувалися містом. Двоє людей загинули на місці.

Нагадаємо, що у Харкові російський снаряд влучив в автівку з двома людьми в салоні.