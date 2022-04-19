Масштабні обстріли Харкова: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули 4 людини, 14 мирних - поранені. Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район м. Харкова.
Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини, ще 14 мирних - поранено. Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.
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