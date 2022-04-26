Одещина зазнала ракетного удару [ Редагувати ]
Одещина зазнала ракетного удару. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Пошкодили міст через Дністровський лиман, рух мостом припинено.
Нагадаємо, що було підтверджено повідомлення про закриття мосту в районі Затоки.
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