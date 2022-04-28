Окупантські ЗМІ запустили новий фейк про Україну [ Редагувати ]
Пропагандисти країни агресора поширюють фейкову інформацію про серйозні втрати українських військових. Центр протидії дезінформації при РНБО України запевнюють, що це не що інше, як дезінформація.
Пропаганда рф, посилаючись на незрозумілих військових експертів, повідомляє, що "київський режим почав закидати на Донбас підрозділи територіальної оборони із Західної України, оскільки Збройні сили України зазнають серйозних військових втрат на полі бою.
Також в відомстві додають, що це не єдина брехня росії. Також, наприклад, "керівники"-колаборанти Херсонської області заявили, що "повернення звільненої від українських націоналістів Херсонської області назад під контроль України виключено". Це теж є фейком.
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