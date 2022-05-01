Російські окупанти відключили зв’язок та інтернет на Херсонщині та частині Запорізької області. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Учора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

Проблеми, які виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв’язку, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг, є нічим іншим, як черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв’язала росія проти України; та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій росії.

Паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада. Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку.

Відключення українського зв’язку, так само як і запровадження валюти країни-агресора та примусова сплата податків бізнесом окупаційним утворенням, мають створити принаймні видимість існування нового квазіутворення для внутрішнього російського споживання. І на цьому тлі згодувати росіянам фейкові результати ймовірного фейкового референдуму.

У відомстві повідомляють укрїнців на окупованих територіях як залишатися на зв’язку.

Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет, слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів. Також українські канали розкодовано на супутнику:

▪️ супутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризація: H (горизонтальна);

▪️ символьна швидкість: 29 900;

▪️ корекція помилок: FEC 3/5.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росія націлена на тривалу окупацію Херсонщини.