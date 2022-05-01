На "Азовсталі" перебувають близько 2 тисяч людей - МВС [ Редагувати ]
У Маріуполі, на заводі "Азовсталь" на даний час перебувають від 1,5 до 2 тис. цивільних. Їх евакуацію президент росії володимир путін тримає на особистому контролі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.
Ми повинні розуміти, що питання звільнення заручників Маріуполя - це особисте питання Володимира Путіна. В цьому випадку він особисто приймає рішення, що робити з цими людьми - відпускати, не відпускати й так далі.
За словами Денисенка, кількість людей, що ховаються в катакомбах "Азовсталі" різняться - від 1,5 до 2 тис. цивільних.
Радник міністра додав, що наразі Україна робить все можливе для того, щоб врятувати мешканців Маріуполя.
На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди - це заручники володимира путіна.
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