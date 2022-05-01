У Маріуполі, на заводі "Азовсталь" на даний час перебувають від 1,5 до 2 тис. цивільних. Їх евакуацію президент росії володимир путін тримає на особистому контролі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

Ми повинні розуміти, що питання звільнення заручників Маріуполя - це особисте питання Володимира Путіна. В цьому випадку він особисто приймає рішення, що робити з цими людьми - відпускати, не відпускати й так далі.

За словами Денисенка, кількість людей, що ховаються в катакомбах "Азовсталі" різняться - від 1,5 до 2 тис. цивільних.

Радник міністра додав, що наразі Україна робить все можливе для того, щоб врятувати мешканців Маріуполя.