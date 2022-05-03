У Мелітополі прогримів вибух (відео) [ Редагувати ]
Вранці 3 березня в окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогримів вибух. Інформації про постраждалих поки немає.
Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелітополь".
Повідомляється, вибух стався близько 08:00 в центрі міста на парковці за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницького. За словами очевидців, вибухнув скутер.
В результаті в магазині вибуховою хвилею вибило вікна, частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих немає, на місце інциденту приїхали багато російських військових.
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