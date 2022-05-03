російські окупанти штурмують Луганську область цілодобово - Гайдай [ Редагувати ]
Луганська область постійно зазнає обстрілів. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді - щонайменше 12.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Однак ми не знаємо скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово. Згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два - в Золотому, - додав він.
За словами Гайдая, ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк 8 разів.
"Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста. Вже вдень зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки. В одній із квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки", - розповів очільник регіону.
З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати три людини.
по темі
Проте евакуація мирних жителів триватиме, не дивлячись на обстріли ворогів
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація в регіоні загострюється
Вранці 3 березня в окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогримів вибух
Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів
Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН за непряму відмову їхати до Києва