Український журналіст Олександр Махов загинув в результаті російських обстрілів. Про це повідомила наречена Махова Анастасія Блищик у Facebook.

Я не вірю! Це не може бути правдою! Мій Саша хотів жити!

Крім того, "Україна 24", де працював журналіст, теж повідомила про його смерть:

Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов.

Олександр багато років працював на каналах "Україна" та "Україна24" і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України".

28 квітня Махов повідомив, що дістав поранення.