Від обстрілів загинув журналіст Олександр Махов [ Редагувати ]
Український журналіст Олександр Махов загинув в результаті російських обстрілів. Про це повідомила наречена Махова Анастасія Блищик у Facebook.
Я не вірю! Це не може бути правдою! Мій Саша хотів жити!
Крім того, "Україна 24", де працював журналіст, теж повідомила про його смерть:
Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов.
Олександр багато років працював на каналах "Україна" та "Україна24" і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України".
28 квітня Махов повідомив, що дістав поранення.
Важкі бої. Зачепило трохи осколком. Залишаюся в строю.
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