Незважаючи на надскладну ситуацію у Харкові, в місті лікарні працюють безперебійно. Більше того, вони всім забезпечені. І не в останню чергу завдяки волонтерам. Разом із ними - в рейд до Харкова вирушив і мій колега Олександр Васильченко. Його матеріал - далі.

Майже порожні дороги, безлюдні вулиці, безмовні площі і дитячі майданчики. Таким мене зустрічає Харків. Пані Зінаїда розповідає, вже третій місяць змушена жити в чужій квартирі в центрі міста, адже в її районі досі точаться бої.

Зінаїда, жителька Харкова:

Мы з Северной Салтовки, ничего нету там. Вот это дали чужие люди одежду, все. - А що там відбувається зараз? - Не знаємо, ми там вже 2 місяці не були. Первые обстрелы попали и ушли оттуда. В ночных сорочках были. - Не знаєте, що з вашим будинком? - Знаем, нема.

Жінка показує пакет з ліками. Каже, війна серйозно підірвала здоров'я.

Зінаїда, жителька міста Харків:

Это все на нервной почве. Это обострение такое. То была хоч какая-то норма, а сейчас обострение пошли из-за этого. Я же говорю, я в сорочке, а он в комнатных тапочках выскочил.

Нині ж на вулицю, розповідають люди, виходять здебільшого між повітряними тривогами, які лунають тут ледь не кожну годину.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Останніми днями в Харкові, як мені повідомили у військовій адміністрації, спостерігається відносне затишшя. Ворог почав гатити менше, але хаотично і снаряди прилітають навіть у центр міста. Під такий обстріл тиждень тому у черзі за гуманітаркою потрапив і Роман. Розповідає, одна жінка загинула на місці, а він і ще один чоловік отримали осколкові ураження.

Роман житель, міста Харків:

Взрыв был вверху, и как начало сыпаться, я упал на землю, попало мне в бедро.

Шкутильгаючи, чоловік показує, куди його поранило.

Сюда в бок осколок попал. Разрезали, доставали осколок. Такая пластинка небольшая, сантиметра полтора, я видел.

З початку повномасштабного вторгнення медзаклади працюють безперебійно, запевняють у обласній військовій адміністрації. Лікарні Харкова і регіона забезпечені майже всім необхідним. Левова частка - допомога волонтерів.

Олег Синегубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

У кожного свій фронт: наші Збройні сили стоять на передових позиціях, тримаючи ворога і знищуючи його. Волонтери тримають свій фронт. Дійсно, допомагаючи нам екстреними швидкими медичними автомобілями. Парамедиками, які рятують життя наших хлопців на передових безпосередньо позиціях, евакуюючи поранених. То це є вкрай необхідно.

Аби рятувати людей під обстрілами, медикам потрібна якісна і надійна техніка.

Тут есть дефибрилляторы, кислородные баллоны, все для подключения кислородных баллонов, тележка-активные носилки, наборы для вентиляции легких. И мы передаём 5 тысяч ампул атропинасульфата не только на вашу больницу, как будет лучше на регион.

І цю швидку харкову надали бельгійські волонтери.

Олександр Яцина, заступник директора Національного інституту раку:

Благодійний фонд БІ ФОР УКРАЙН був заснований в Бельгії, який відправляє швидкі нашій державі. Це вже 12 швидка, яку отримала наша країна за допомогою цього фонду. Ми забезпечуємо доставку, ну тому що умовою було саме щоб машини доходили до місця потреби.

Та не дивлячись на складні часи, харків'яни переконані: з такою підтримкою Україна обов'язково переможе.