Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у твіттері повідомив, що майже 500 людей успішно вдалося евакуювати із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів. Тим часом у сховищі металургійного заводу й досі залишаються сотні цивільних і військових. Багато з них поранені й потребують негайної медичної допомоги. Але російські загарбники блокують входи та виходи. Про ситуацію на "Азовсталі" - далі у сюжеті.

Обстріли не вщухають. Усе навколо у вогні та диму! Це відео оприлюднили у мережі незламні українські воїни, які 72 дні мужньо боронять "Азовсталь" у Маріуполі!

Українські військові повідомляють - російські загарбники четвертий день не припиняють наступальних дій, активно бомблять стіни металургійного заводу. Використовуючи для цього авіацію та артилерію!

Два, начало третьего, какой-то прилет, взрыв сумасшедший, вот ведете, что случилось? Около десятка людей раненых - переломы рук, ног и две девочки, за что они пострадали? - Вот они, лежат перед вами.

На території "Азовсталі" досі знаходяться цивільні, сотні українських захисників. Поранені не можуть отримати медичну допомогу. Адже війська рф блокують усі входи та виходи. Тим самим порушуючи міжнародне право, усі домовленості та "режим тиші".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Намагаються атакувати без перестанку. І вчора, і сьогодні вночі були спроби росіян заходити на територію, наші військові героїчно відбивають їхні спроби.

Ось так рашисти сьогодні розстріляли автомобіль з українськими військовими, які мали евакуювати цивільних! Один боєць загинув… ще шість - поранені!

Вот это, это их привезли, это та машина, которую обстреляли только что.

Святослав Паламар, Заступник командира полку "Азов":

Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатися зі своїми героями.

Це відео заступник командира полку "Азов" записав напередодні. З проханням за будь-яку ціну - евакуювати людей! Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявляє: керівництво держави постійно шукає варіанти, аби якомога швидше врятувати, і цивільних, і військових.

Володимир Зеленський, президент України:

Жінок вивезти, дітей - багато дітей, які там залишилися. Просто уявіть - це пекло, а там діти. Понад два місяці постійних обстрілів, бомбардування, постійної смерті - поруч. Очікуємо дієвого режиму тиші, робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових, героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів.

Тим часом президент заявив: завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми дуже щільно працюємо з ООН, щоб воно допомогло організувати другий коридор, для евакуації цивільних, жінок та дітей, які знаходяться там на території. Там дійсно важка ситуація, багато поранених, але вони в будь-якому випадку дійсно героїчно тримають оборону до останнього патрону, до останніх сил.

І якими б стомленими не були - оборонці Маріуполя у сховищі "Азовсталі" в перерві між боями співають марш українського війська!

Зродились ми з великої родини, з пожеж війни і з полум'ям вогнів. З'єднав нас біль, плекав нас біль по втраті України. Кормив нас гнів і злість на ворогів!

Гнів і біль - це найстрашніша сила, яку не здолати ворогу! А поки, залишилося протриматися до евакуації, і нарешті покинути пекло, яке влаштували російські нелюди!