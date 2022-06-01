Російські ракети вдарили по Львівщині. Це підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях.

Очільник області додав, що ракетний удар був по об’єкту транспортної інфраструктури.

Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські крилаті ракети вдарили по вдарили по Бескидському залізничному тунелю, який проходить через Карпати у Львівській області.

Мета - спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників.

Бескидський тунель, який поєднує Львівську та Закарпатську області, відкрили після модернізації у травні 2018 року. На нього витратили майже 3 млрд грн. Через цей тунель щодня ходили щонайменше 100 потягів.