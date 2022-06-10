Влада Канади з 24 лютого заморозила активи на суму 123 млн канадських доларів ($98,1 млн) в рамках санкцій проти країни-агресора. Також було заблоковано банківські трансакції на суму 289 млн канадських доларів ($230,5 млн). Про це повідомила Канадська королівська кінна поліція.

Через російське вторгнення в Україну Канада ввела санкції щодо більш ніж тисячі фізичних та юридичних осіб у росії. Наприкінці травня під канадські санкції потрапила колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою президента рф володимира путіна.

На початку червня Канада ввела санкції проти нафтогазової та хімічної промисловості росії.

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Країни Заходу запроваджують санкції у відповідь на російське збройне вторгнення в Україну. Мінфін рф у березні заявив, що було заморожено майже $300 млрд золотовалютних резервів Центробанку.

Зокрема Євросоюз заморозив активи Центробанку рф на суму майже 23 млрд євро. Про блокування російських активів також повідомляли Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.

Нагадаємо, що Україна заарештувала активи росії та білорусі на 30 млрд грн.