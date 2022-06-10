На тимчасово захоплених територіях України діють підпільники. З Херсону повідомляють, що невідомі підірвали УАЗ росгвардії. Загинуло четвероро ерефівців, зокрема, і полковник. Напередодні на Луганщині за допомоги партизанів була знищена база вагнерівців. Рух опору активізувався! Раптові вибухи на залізниці чи біля помешкань колаборантів, нічні полювання на патрулі окупантів, красномовні плакати, зірвані рашистські прапори.

Кожне повідомлення про партизанський спротив підіймає бойовий дух і додає сил - і тим, хто вимушений жити під тиском загарбників, і нашим військовим, які розуміють - їх чекають, їм допомагатимуть. Докладніше про невидимок, які тримають у страху окупантів та їхніх маріонеток - подивіться у сюжеті.

Горить-палає стадіон в окупованій Кадіївці, що став могилою для рашистських вагнерівців. Цю подію відзначають і на офіційному рівні, і в тік-току!

Підірваний склад боєприпасів росіян у Макіївці. І вибуховий "феєрверк" у порту Бердянська. А це вже місто Пологи Запорізької області - ліквідований сховок боєприпасів окупантів.

Палкі "привіти" загарбникам передають партизани. Вони - розвідники, очі і вуха наших військових на окупованих територіях.

Володимир Жемчугов, Герой України, "Луганський Партизан":

Це вже не секрет, що основний канал зв'язку - різні месенджери. Є з протоколами секретності, а є звичайні. Різні месенджери, котрі використовують підпілля і партизани.

Володимир Жемчугов у 2014-15-му роках організував понад 30 підпільних операцій на Донбасі. Герой України знає, як за мінімальних можливостей завдати максимальної шкоди ворогу. І ділиться інформацією у відеоуроках. Розповідає: партизанські сили не з'явилися раптово.

Володимир Жемчугов, Герой України, "Луганський Партизан":

Спецслужби готувалися. Є люди, які були оформлені як агенти і їх теж готували. Пам'ятаючи роки 14-го року окупації, я знаю, що про них не знають в місцевих воєнкоматах. І це дуже добре. Такі люди є.

Неофіційною столицею партизанського руху зараз вважається Мелітополь. За інформацією українських спецслужб, у місті було знищено мінімум 100 російських військових. А ще - невідомі коїли диверсії на залізниці, і це ускладнило окупантам шляхи постачання зброї та провізії. Все, як замовляли в Офісі президента.

Олексій Арестович, радник очільника Офісу президента України:

Снятие рельс, раскурочивание, портить все провода, всю систему жизнеобечпечения железной дороги. Все, до чего дотянулись. Разнесите железную дорогу. Из Крыма в Херсон, из Крыма в Мелитополь.

Ще один напрям партизанської війни - фізичний тиск на колаборантів. Після такого - посіпаки рашистів напряглися. Хто ж стане наступним?

Ніна, мешканка Мелітополя:

Партизанские листовки наши очень даже бодрят хорошо. Власть та, которая сейчас временная в городе. Так что им весело. Ночью иногда слышны автоматные очереди какие-то, выстрелы.

Мішенню став і фейковий мер Енергодара Андрій Шевчик. Хоч і запевняв, що місто - найбезпечніше завдяки "асвадабітєлям". Помилився. І після вибуху у під'їзді - він тепер на тривалому лікуванні у Криму.

У Херсоні в машині розстріляли проросійського блогера і прибічника одного з гауляйтерів Валерія Кулєшова.

Був і загадковий вибух у кафе неподалік будівлі Херсонської облдержадміністрації. Але тут складно сказати, коли діють партизани, а коли - рашисти самі розправляються зі своїми пішаками. Та однозначно - у задушливій атмосфері окупації спротив є, і активний!

Володимир Жемчугов, Герой України, "Луганський Партизан":

Кількість все зростає і зростає. Зараз уже робиться дуже багато, щас іде масова підтримка, підготовка груп, підготовка підпілля, підготовка каналів зв'язку.

Плакати з погрозами та жовті стрічки на деревах, лавах чи стовпах у тимчасово захоплених містах - роблять своє. У мешканців окупованих територій оживає віра - Україна поверне своє, а зрадників - покарають!

Володимир Жемчугов, Герой України, "Луганський Партизан":

Для колаборантів або для тих, хто намагається піти на співпрацю, з окупаційною адміністрацією, це вплив. Що цього робити не треба, і Україна повернеться і прийдеться відповідати. А для окупантів - це розуміння, що вони окупанти, і ніхто їх не зустрічає з квітами, і вони повинні ходити і озиратися. Що кожне дерево, кожен кущ, кожен вугол, що там можна очікувати постріла партизан чи вибуха від партизан.

Журналіст із Запоріжжя Тарас Білка вивчає психоемоційні стани цивільного населення і військових. Дослідник зауважує, що робота партизанів підтримує наших бійців.

Тарас Білка, журналіст:

Приходить розуміння того, що є суперсильна тилова підтримка, але тилова підтримка на передовій. Тобто партизанське посилення є дуже і дуже сильним. Важливий кожен вияв спротиву.

Навіть розфарбована у синьо-жовтий колір машина прихильника "русского міра" в Криму. Захоплена техніка окупантів, зірвані борди, повернення українського прапора на будівлю, плакати із попередженнями про акції 12 червня у непідконтрольних Україні Донецьку та Луганську. Все це - як ліки для українців.

Тарас Білка, журналіст:

Партизани розбурхують море української ненависті і спротиву до кацапів. Партизани - це свіжа кров в організмі української Перемоги.

Та й для самих партизанів важливо, що їхні дії не замовчують - каже "Луганський партизан" Володимир Жемчугов.

Володимир Жемчугов, Герой України, "Луганський Партизан":

Для нас дуже було важливо, щоб на вільній території України згадували про вчинки, знали, що тут не всі зрадники на окупованій території. І спротив є. Це підтримує суспільство і дає можливість рухатися далі, тому що всі розуміють, що нічого не закінчилося, боротьба триває і треба її підтримувати.

Роботу партизанських осередків координує окремий підрозділ Збройних сил України - Сили спеціальних операцій. І військові запевняють: поступатися не збираються. Ні вони самі, ні їхні невловимі побратими.