Деблокування українських портів: США прагнуть до дипломатичного вирішення [ Редагувати ]
США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.
Однак американські військові можуть внести свій внесок у разі потреби.
Він зазначив, що ситуація із заблокованим росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.
Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні внести сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо в першу чергу досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку.
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