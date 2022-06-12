Російська армія втратила наступальний потенціал і здатна лише на артилерійські обстріли. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес, передає "Укрінформ".

За моїми спостереженнями, ЗСУ зараз зазнають великих втрат. Незважаючи на проблеми, у росіян досі є перевага в артилерії та РСЗВ. І за цю перевагу доводиться платити велику ціну. Проте, на мою думку, це їхній останній наступальний ривок. Вони не мають більше можливості продовжувати йти вперед. Їхні солдати знесилені, їхня логістика порушується.

На думку американського генерала, до кінця літа російські війська "не здатні будуть ні на що, крім артилерійського обстрілу".

Також я вірю, що вже у липні ми побачимо у дії артилерію та РСЗВ, що надаються Заходом. Звісно, нам би всім хотілося, щоб цей процес пішов швидше, але я думаю, що позитивний ефект від цих систем ми побачимо в найближчі кілька тижнів.

Хоча на Донбасі у окупантів менше проблем з логістикою, ніж було на півночі України, у їхній армії вже відчувається дефіцит транспорту і запчастин до техніки.

Більшість їх обладнання знищено, те саме з транспортом. Простежується дефіцит запчастин до техніки. Тобто під "логістикою" я маю на увазі всю систему, а не лише підвезення боєприпасів. Вони не змогли справити враження, що вони можуть забезпечувати своїх солдатів. З іншого боку, і те, що треба враховувати, українські та російські вояки б'ються вже понад 100 днів. Але останні майже не залишають фронт. Вони не мають можливості зробити ротацію. Саме тому я думаю, що вони вичерпали свій потенціал.

Нагадаємо, що російські війська сконцентрували свої зусилля на захопленні півночі Луганщини, і мають десятикратну вогневу перевагу в артилерії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.