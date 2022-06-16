Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцем і Драгі: названі теми [ Редагувати ]
У четвер, 16 червня, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс прибули до Києва.Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
Незабаром вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.
Під час їхнього візиту обговорюватимуться продовольча безпека, зброя та підтримка України.
Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата в членство в ЄС.
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