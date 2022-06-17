Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключила, що може стати посередником у переговорах між Україною та росією. У повідомленні за підсумками інтерв'ю інформаційній платформі RND зазначається, що така можливість розглядається, але "не зараз, а на пізнішому етапі".

На запитання, чи готова вона зіграти цю роль вже зараз, Меркель відповіла:

На даний момент це питання не обговорюється.

Відповідаючи на запитання, чи не чекав володимир путін на її відставку, перш ніж почати вторгнення в Україну, Меркель відповіла:

Мій ухід міг зробити такий самий внесок, як вибори у Франції, виведення військ з Афганістану або зрив виконання Мінських угод.

Меркель підтримала курс свого наступника Олафа Шольца.

Я вважаю правильним, як Захід підтримує Україну, не беручи участі у прямому воєнному конфлікті.

Повноваження Ангели Меркель офіційно скінчилися 26 жовтня 2021 року. 8 грудня було приведено до присяги уряд Шольца.

17 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва та Москви припинилися з ініціативи української сторони.

За його словами, росія "досі залишається у своєму стереотипному мисленні" і не усвідомлює, що військові дії йдуть не за її правилами та планами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що намагається організувати переговори зі своїм російським колегою, однак Москва не виявляє готовності та бажання до серйозних мирних переговорів.