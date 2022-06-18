Арахамія розповів, коли Україна зможе відновити переговори з росією [ Редагувати ]
Україна зможе повернутися до переговорів з росією тільки після зміцнення позиції на лінії фронту. Про це повідомляє голова переговорної групи, народний депутат Давид Арахамія в коментарі "Голосу Америки".
Це може статися до кінця серпня.
За його словами, Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Але Арахамія не став уточнювати, про що йде мова, щоб не розкривати планів.
Кінець серпня. Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях.
Нагадаємо, що в травні представники України і росії заявили про припинення переговорного процесу.
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