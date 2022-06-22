"Ми на це заслужили": Зеленський про надії на позитивне рішення ЄС щодо України [ Редагувати ]
У середу, 22 червня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву на своїй сторінці у Telegram.
"За декілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України в Амстердамі відбувся благодійний телемарафон Embrace Ukraine – #StrivingTogether", - пише він.
Я впевнений, що ні в кого немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили! І заслужили не тільки нашою сміливістю та боротьбою за свободу. Я вдячний усім, хто підтримує нас. Дякую тобі за цю щирість, Амстердаме!
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