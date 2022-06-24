Війна в Україні: що відбувається на фронтах 24 червня [ Редагувати ]
Українські військові змусили ворога відійти з оборонних позицій на Херсонщині, відбили штурм на Слов’янському та Сєвєродонецькому напрямках, а також біля Мар’їнки. Водночас окупантам вдалось захопити село Миколаївка на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 24 червня.
- На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ.
- На Харківському напрямку рашисти ведуть оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ і північний схід від міста Харків. Ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.
- На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке - Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка - Вірнопілля та Дібрівне - Курулька українські захисники успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.
- Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки та Покровського.
- Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти з втратами відійшли.
- Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.
- На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
- Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.
Нагадаємо, що 24 червня миколаївський десантник збив із переносного зенітно-ракетного комплексу російський штурмовик Су-25.
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