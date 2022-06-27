У Харкові внаслідок обстрілів загинули четверо людей, 19 поранені [ Редагувати ]
У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 27 червня загинуло щонайменше 4 людини, 19 отримали поранення, з них 4 дитини. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини.
Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються. Окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі. Ворог свідомо тероризує цивільне населення.
Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу - одразу йти до укриття!
Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Олексій Арестович закликав вивозити дітей з Харкова. Він попередив, що місто-мільйонник опинилося в межах ураження ствольної артилерії рашистів.
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