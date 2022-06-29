Норвегія передасть Україні три ракетні системи M270 [ Редагувати ]
Норвегія погодила передачу Україні трьох ракетних систем MLRS M270. Для цього країна співпрацює з Великобританією.
Про це повідомляє Міноборони Норвегії.
Глава оборонного відомства Бьорн Арільд Грам заявив, що Норвегія надасть установки, які знаходяться на зберіганні. Техніка потребує модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх модернізували для подальшої відправки в Україну.
Всього в Норвегії на зберіганні знаходяться 12 ракетних систем. Також Україна отримає ще 5 тисяч гранат.
Варто зазначити, що M270 - це гусенична реактивна установка, яка може вести вогонь на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Їх використовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів.
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