Народжені у бомбосховищах! Понад 50 тисяч немовлят народилися в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пологові будинки чи не одразу перейшли на воєнні рейки і пристосувалися до нових реалій. В підвалах розгорнули палати, відкрили пологові зали та операційні. І там, під час сирен та бомбардувань на світ з'являються діти війни.

Ігор і Ганна Дзюби самі з Донеччини. І їх родина вже двічі рятувалася від війни. Щоразу починаючи нове життя. Та незважаючи на труднощі, вони наважились народити донечку. Їх щемлива історія далі.

У пологовому відділенні Дунаєвецької лікарні нині народжують жінки чи не з усієї України.

Володимир Кобіта, завідувач акушерсько-гінекологічного відділення КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня»:

Від 24 лютого народжувало 35-36 жінок, які є жителями Київської, Донецької, Харківської, Луганської , Херсонської, Дніпропетровської областей.

Ігор і Ганна Дзюби очікують на народження доньки. Тікаючи від війни, родина переїхала сюди із Донецької області. Вже вдруге вони втратила домівку, рятуючись від рашистів. Дорога була надскладною, адже Ганна перебувала на восьмому місяці вагітності.

Ігор Дзюба, переселенець із Донецької області:

Ми в Красногорівці знімали, так як мій дом ще в 14-м году розбили. До Покровська своїм ходом. А там вже безплатним евакуаційним поїздом.

Ганна Дзюба, переселенка з Донецької області:

Ми проривалися в поїзд з боєм. Там спочатку пускають жінок з дітьми, вагітних, а потім вже чоловіків. А так як я вагітна, маленька дитина, цього не пускають. Я його вирвала. Дуже багато людей їхало. Сюди приїхали, допомогли ж поселили нас.

У приміщенні Дунаєвецького територіального центру для проживання родин переселенців створили всі умови.

Ольга Пещанюк, директорка Центру надання соціальних послуг Дунаєвецької міської ради:

З кожним спілкувалися, питали що потрібно. Займалися ними психологи, соціальні фахівці. Тут проживають і люди похилого віку, і важкохворі, є і на інсулінах сидять. Є і новонароджені.

Для родини Дзюби обладнали окрему кімнату. Подбали і про немовля.

Ігор Дзюба, батько родини переселенців:

Завдяки волонтерам і коляска, і одяг. Одяг для дівчинки чи для хлопчика? Для дівчинки.

На народження сестрички неабияк очікує і 5-річний братик Макар.

У нас буде ляля. - А ти кого хочеш:? - Девочку. А імʼя вже придумав? – Сестричка.

Ігор із хвилюванням крокує коридором пологового відділення. Батько вже знає, що на дружину очікують ускладнені пологи.

Ганна Дзюба, переселенка з Донецької області:

Штовхається, перевертається, щось там робе. Но, лежить жопкою донизу. Не хоче повертатися. Дуже страшно. Якщо ситуація не зміниться, нам на пʼятницю потрібно планувати кесаревий розтин.

Та медики заспокоюють батьків. Палати і пологовий зал обладнали навіть у бомбосховищі.

Володимир Кобіта, завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня»:

Тут народжуються наші дітки. Зал повністю забезпечений необхідним обладнанням, медикаментами у повній мірі. Достатньо для того, щоб надавати кваліфіковану допомогу.

Ганна Дзюба, переселенка з Донецької області:

Все добре, мені нравиться. Дівчатка такі хороші на посту. Будем чекати на пополненіє в нашій сімʼї, Катруні нашої. Да, Катруся наша. У мене була перша вагітність, думала дівчинка Катруся буде, і друга Катруся. А це вже Катруся - точно уже.

Поки сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що у родині народилася здорова дівчинка. Мама і Катруся почуваються добре.