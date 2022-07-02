У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: fakty.com.ua
Станом на ранок суботи, 2 липня, у Харкові лунають потужні вибухи, в місті звучить сирена повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
В одному з районів стоїть стовп густого диму.
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