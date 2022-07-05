Союз для безпеки України має пролягати через Балтійське, Чорне та Каспійське моря. Він має гарантувати безпеку у нашому регіоні. Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Апостроф TV.

Він зазначив, що гарантії з боку росії нічого не варті.

"Чи варті гарантії з боку інших країн, я не знаю, бо такого у сучасному світі ще не було", - сказав він.

Данілов зазначив, що він визнає лише одні гарантії - це п'ята стаття НАТО (напад на одного з членів Альянсу є нападом на всіх його членів). Він додав, що ці гарантії зрозумілі, прописані, вони є фундаментом відносин між країнами.

Секретар РНБО вважає, що після закінчення війни будуть нові альянси та союзи.

"На сьогоднішній день, той союз, який має бути створений для нашої безпеки, це союз, який має пролягати через Балтику, Чорне море та Каспій. Це те, що нас цікавить, що може гарантувати нам безпеку у нашому регіоні", - сказав він.