"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня [ Редагувати ]
Фото: Getty Images
На неділю, 10 липня, "Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд з Покровська в Донецькій області до Львова.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Як зазначається, поїзд 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.
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