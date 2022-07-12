А от як жити далі, коли будинок зруйнований? Куди йти, яким коштом робити ремонт, а якщо знову прилетить?

Ці питання щодня ставлять собі тисячі українців. І відповідей у більшості поки немає. Люди бояться покинути те, що наживали роками, і залишаються жити у руїнах та своїми силами відновлювати житло.

Марина Михайловська продовжить тему.

Мешканці старенької пʼятиповерхівки показують свій розбитий будинок. Російська ракета прилетіла у двір ще 17 червня. Ударна хвиля пошкодила всі будівлі навколо.

Позабивали окна. На балкон вообще страшно выйти.

Сміття виносили мішками. Хоч якось позатуляти вікна - люди допомагали один одному. Двері майстрували з того, що знаходили з уцілілого.

В таких умовах людям доводиться жити вже три тижні. Але навіть руйнування квартир та підʼїздів ніщо у порівнянні з тим, які проблеми створює відсутність покрівлі.

Раїса Іванівна - мешканка зруйнованого будинку:

Тут висохло, тут все було в воді. Все текло через ці, повиривало, все текло.

Раїса Іванівна згадує, після останнього дощу вода текла з 5-го до 2-го поверху. Жінка досі сподівається на якусь допомогу від комунальників, адже оплатити ремонт покрівлі п'ятиповерхівки - мешканцям не по кишені.

Раїса Іванівна - мешканка зруйнованого будинку:

У нас получаєтся до 12 тисяч з сім'ї. А в мене таких коштів немає. Я говорю, хай тече. Де я їх візьму. Мені треба вікна поставити до 20 тисяч. Хоча б 2 вікна. Уже я мовчу за балконні двері.

В сусідньому будинку дах також пошкоджений, а ще й комунікації досі не відновили.

Віталій - мешканець постраждалого будинку:

Света нету, газа нету. Без крыши не могут подключить. И газ над проверить, не все жильцы дома. Получается тупиковое состояние. Не могут подключить ни свет, ни газ.

Як жити далі, пан Віталій досі не знає. Але відселятися, як пропонують, до школи чи дитсадка, не готовий.

Віталій - мешканець постраждалого будинку:

Не знаю, будем добиваться, бегать.

Люди хочуть врятувати свої будинки. Просять у влади експертизи та ремонту.

Ірина - мешканка постраждалого будинку:

Ми потребуємо допомоги. Якщо це можливо, допоможіть, будь ласка. Ми самі не сидимо склавши руки. Ми також будемо робити. Але не завжди вистачає грошей.

В департаменті житлово-комунального господарства пояснюють, у постраждалих будинках комісія провела обстежання. Але усунути всі проблеми швидко не можуть.

Володимир Ніколайчук - заступник начальника управління житлового господарвства Депатраменту ЖКГ Миколаївської міськради:

Через те, що Миколаїв внесено до зони активних бойових дій, роботи капітальнго характеру, ми не можемо досі від Мінрегіону діждатися розʼяснення, роботи капітального характеру ми не можемо провести за бюджетні кошти.

Єдиний варіант наразі - тимчасове відновлення силами комунальних підприємств.

Володимир Ніколайчук - заступник начальника управління житлового господарвства Депатраменту ЖКГ Миколаївської міськради:

З кожним прильотом вони задіяні на інших обʼєктах. Ми не можемо їх зірвати і поставити сюди. Людей залишилося дуже мало.

З резервного фонду міста можна отримати необхідні будівельні матеріали. Тож мешканці одного з будинків вирішили не чекати. Самі найняли приватних підрядників для ремонту покрівлі. Кошти на роботи збирають власними силами, навіть через соцмережі.