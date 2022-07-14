Залужний зробив заяву про загрозу нового наступу рашистів на Київ [ Редагувати ]
Сухопутної загрози Києву наразі немає, Росія не зможе різко перенести бойові дії під українську столицю. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк, повідомляє прес-служба Міноборони.
За його словами, Київ надійно охороняється українською армією.
Потенційна лінія зіткнення сягає понад дві тисячі кілометрів. Зараз інтенсивні бойові дії тривають на Сході України в Донецькій і Луганській областях. У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угрупування військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ - неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Проте, ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога.
Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ акцентували увагу, що завдяки допомозі партнерів наші військові можуть відслідковувати підготовку до запуску й сам запуск російських ракет для ударів по Україні. А самі ракетні системи рф, які встановлені на кораблях, також несуть небезпеку для українців.
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