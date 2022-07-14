У Вінниці після ракетного удару, який забрав життя понад 20 людей, затримали кілька десятків мешканців. Їх перевіряють на причетність до коригування обстрілу.

Про це під час виїзного брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, затримані зараз проходять опитування в органах поліції і Служби безпеки України. Лише після цього можна буде робити висновки, чи були коригувальники.

Монастирський каже, що поки що навідників не зафіксували. Але він зазначив, що Вінницю обстріляли ракетами, які наводяться за координатами.