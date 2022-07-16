За невиконання "наказів" окупанти погрожують херсонцям виселенням за межі області [ Редагувати ]
Окупаційна влада Херсона заявила, що за не виконання їх "наказів" жителів міста будуть примусово виселяти за межі області.
Про це повідомляється у Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
Основним цинізмом є санкція за порушення наказу - виселення за межі області. При тому, що через політику військових рф і окупаційної влади, більшість з решти й так немає можливості евакуюватися.
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