Італійський письменник взявся написати книжку про війну в Україні [ Редагувати ]
Італійський письменник взявся написати книжку про війну в Україні. В основі сюжету - реальні історії українських біженців про їхні втрати, біль і віру в перемогу. Усі кошти від продажу книжки автор планує спрямувати на допомогу українському народу.
Марко Фарінаццо двадцять вісім. Він народився в провінції Верони, професійно грав у футбол. Зараз чоловік працює менеджером з продажу, а у вільний час пише книги.
З початком повномаштабної війни в Україні Марко не залишився осторонь.
Марко Фарінаццо, письменник:
Когда началась война, я тоже пошел волонтерить, готовил гуманитарную помощь, но я осозновал, что это недостаточно.
Тоді Марко вирішив - наступну книгу він напише про війну в Україні.
Марко Фарінаццо, письменник:
Я решил написать свою книгу с рассказами беженцев для того, чтобы информировать людей о том, что происходит. Мне кажется, что большинство - большая часть итальянцев предпочитают от этого отворачиваться, как будто их это не касается. Но как я повторяю - это касается всего мира, это касается нас всех.
Ольга та Інна - біженки з Миколаєва. Жінки діляться з Марко своїми історіями.
-Первый обстрел, когда был, мы реально прятались в тамбуре, мы сидели с детьми и не знали, что делать, мы вот так вот в кучку сели и ждали, когда это все закончится.
Майже два місяці жінки з дітьми провели під обстрілами. Спочатку покидати рідне місто не хотіли. Доки черговий обстріл рашистів не забрав чимало життів.
Ольга, біженка з Миколаєва:
Зашли домой. Мы только зашли и через десять минут начинается обстрел, мы в эти коридоры, тамбуры и потом, когда это все закончилось, мы вышли на улицу. На улице лежали просто уже мертвые люди и остальные были ранены. Приехала скорая, полиция, военные, все сразу же поприезжали, начали спасать людей, забирать.
Після почутого Марко переповнюють емоції.
Марко Фарінаццо, письменник:
Я вообще не могу понимать, почему такое насилие к народу? К простым людям. И почему такое происходит?
Марко планує домогти українцям не лише інформаційно, але і фінансово.
Марко Фарінаццо, письменник:
У меня такой вот план, чтобы все доходы от продаж книги пошли к вашей армии или вашим ассоциациям, которые помогают людям.
Книгу Марко планує презентувати вже до кінця літа.
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