З початком повномаштабної війни в Україні Марко не залишився осторонь.

Італійський письменник взявся написати книжку про війну в Україні. В основі сюжету - реальні історії українських біженців про їхні втрати, біль і віру в перемогу. Усі кошти від продажу книжки автор планує спрямувати на допомогу українському народу.

Марко Фарінаццо двадцять вісім. Він народився в провінції Верони, професійно грав у футбол. Зараз чоловік працює менеджером з продажу, а у вільний час пише книги.

З початком повномаштабної війни в Україні Марко не залишився осторонь.

Марко Фарінаццо, письменник:

Когда началась война, я тоже пошел волонтерить, готовил гуманитарную помощь, но я осозновал, что это недостаточно.

Тоді Марко вирішив - наступну книгу він напише про війну в Україні.

Марко Фарінаццо, письменник:

Я решил написать свою книгу с рассказами беженцев для того, чтобы информировать людей о том, что происходит. Мне кажется, что большинство - большая часть итальянцев предпочитают от этого отворачиваться, как будто их это не касается. Но как я повторяю - это касается всего мира, это касается нас всех.

Ольга та Інна - біженки з Миколаєва. Жінки діляться з Марко своїми історіями.

-Первый обстрел, когда был, мы реально прятались в тамбуре, мы сидели с детьми и не знали, что делать, мы вот так вот в кучку сели и ждали, когда это все закончится.

Майже два місяці жінки з дітьми провели під обстрілами. Спочатку покидати рідне місто не хотіли. Доки черговий обстріл рашистів не забрав чимало життів.

Ольга, біженка з Миколаєва:

Зашли домой. Мы только зашли и через десять минут начинается обстрел, мы в эти коридоры, тамбуры и потом, когда это все закончилось, мы вышли на улицу. На улице лежали просто уже мертвые люди и остальные были ранены. Приехала скорая, полиция, военные, все сразу же поприезжали, начали спасать людей, забирать.

Після почутого Марко переповнюють емоції.

Марко Фарінаццо, письменник:

Я вообще не могу понимать, почему такое насилие к народу? К простым людям. И почему такое происходит?

Марко планує домогти українцям не лише інформаційно, але і фінансово.

Марко Фарінаццо, письменник:

У меня такой вот план, чтобы все доходы от продаж книги пошли к вашей армии или вашим ассоциациям, которые помогают людям.

Книгу Марко планує презентувати вже до кінця літа.