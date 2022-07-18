У Греції триває операція на місці аварії українського літака зі зброєю на борту. Ан-12 розбився на півночі країни напередодні ввечері. Восьмеро членів екіпажу були українцями. Усі вони загинули. За попередньою версією - причина авіатрощі - проблема з одним із двигунів.

То що за зброю перевозив літак, і чому рятувальну операцію відклали на пів доби - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Авіакатастрофа у Греції викликала чимало спекуляцій щодо того, що за зброю перевозили, і яка країна була кінцевою точкою маршруту. деякі ЗМІ повідомляли, що вантаж призначався Україні, мовляв, його контрабандою мали доправити через треті держави. Інші - наполягали, що навпаки - зброю везли з України. Крапки над "і" поставив міністр оборони Сербії. Він запевнив, що боєприпаси на борту, зокрема протипіхотні міни, - не мали жодного стосунку до війни в Україні. Вантаж був сербського виробництва, його відправили із сербського міста Ниш. А везли - до Бангладешу.

Небойша Стефанович, міністр оборони Сербії:

Він перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш. Власником товару була приватна компанія "Валір" із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами.

Аж до ранку ані пожежники, ані вояки, ані експерти з вибухівки не починали роботи на місці аварії. Було надто небезпечно, бо не знали, що саме перевозив літак. І чи не було на борту ядерних, біологічних чи хімічних речовин. Рятувальники, які першими опинилися поблизу, - відчули дивне печіння губ та помітили невідому білу пилюку. Тож мешканцям навколишніх сіл порадили зачинити вікна і не виходити на вулицю принаймні до ранку. Територію на пів кілометра від аварії - загородили. А на обстеження уламків - відправили дрони.

Маріос Апостолідіс, координатор операцій пожежних бригад півночі Греції:

Вимірювання складу повітря на цей час нічого не показало, але, тим не менш, спостерігалася нестабільність у полі, іншими словами, інтенсивний дим і тепло, а також біла речовина, яку ми не розпізнаємо, тому група спецназу повинна повідомити нам, що це таке, і чи можемо ми вийти на поле.

Відомо, що пілот попросив в управління цивільної авіації Греції екстреної посадки через проблеми з двигуном. Але літак не долетів до аеропорту 40 кілометрів. Йому вдалося оминути будинки, розбилося авіасудно на кукурудзяному полі. Очевидці розповідають, що бачили в небі вогняну кулю, тобто Ан-12 загорівся ще в повітрі. А після падіння вибухи лунали ще протягом двох годин. Усі восьмеро членів екіпажу, які були українцями, загинули. Літак належав приватному перевізнику "Меридіан" із Київської області. Ця компанія здійснює чартерні вантажні рейси на замовлення по всьому світові. У "Меридіані" відкидають версію про теракт. Кажуть: усе вказує на технічну несправність. У нашому МЗС повідомляють, що на місце катастрофи вже прибули українські консули. А на базі консульства України в Салоніках створили оперативний штаб.