"Анархія та корупція": розвідка перехопила розмови у російських підрозділах [ Редагувати ]
Серед російських підрозділів процвітає анархія та корупція. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Багато відмовляються воювати і хочуть повернутися до росії.
У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що солдатів, які відмовляються, погрожують відправити у концтабір у так звану "ЛНР".
Багато військових нічого не роблять, "гонять самогонку" та пиячать. В підрозділах процвітає анархія та корупція.
Водночас окупанти зазнають значних втрат. Зокрема, внаслідок атаки БПЛА дев'ять військовослужбовців поранено, командир загинув. Але окупант заявив, що він "на своєму місці".
Поки такого не відбулося, щоб відмовлятися. Ну так, стріляють, убивають, ранять і так далі. Не знаю, як це пояснити, але мене ще відчуття не покинуло, що я тут на своєму місці.
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