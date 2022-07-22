Серед російських підрозділів процвітає анархія та корупція. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Багато відмовляються воювати і хочуть повернутися до росії.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що солдатів, які відмовляються, погрожують відправити у концтабір у так звану "ЛНР".

Багато військових нічого не роблять, "гонять самогонку" та пиячать. В підрозділах процвітає анархія та корупція.

Водночас окупанти зазнають значних втрат. Зокрема, внаслідок атаки БПЛА дев'ять військовослужбовців поранено, командир загинув. Але окупант заявив, що він "на своєму місці".