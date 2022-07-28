російські окупанти вранці 28 липня обстріляли Київську область. Унаслідок атаки ворога постраждали п'ятеро цивільних, а також були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники випустили 7 ракет по одному з населених пунктів Вишгородського району. Із них 5 долетіло, дві - збила ППО.

"Попередньо постраждали 5 цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", - зазначив Кулеба.

Окрім цього, він розповів, що у результаті обстрілу російьських окупантів були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Наразі на місці події працюють рятувальники.

"Близько 5:00 противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. Наразі є інформація, що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено. Крім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром", – під час брифінгу також повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.