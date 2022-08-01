Росіян залишають без чаю Lipton і Brooke Bond [ Редагувати ]
Нідерландська компанія Ekaterra, яка володіє чайними брендами Lipton, Saito і Brooke Bond, оголосила про вихід з російського ринку.
Виробництво чаю під марками Lipton, Saito і Brooke Bond припиниться до кінця 2022 року. З магазинів бренди зникнуть трохи пізніше - після того, як будуть розпродані останні партії.
В Ekaterra запевнили, що виконають зобов'язання перед співробітниками в рамках чинного російського законодавства. Водночас співробітникам підприємства у Санкт-Петербурзі, де вироблявся чай марок, які належать Ekaterra, оголосили про ліквідацію виробництва та скорочення персоналу.
Зараз у Росії продаються лише пакетовані чаї Lipton і Brook Bond. Від продажу листового чаю цих марок компанія Unilever, яка раніше володіла Ekaterra, відмовилась у квітні 2022 року.
Згідно з маркетинговими дослідженнями, Lipton - найвідоміша марка чаю в Росії. У 2019 році про знайомство з цим брендом заявляли 79% росіян, які п'ють чай.
Загалом з початку війни про припинення роботи в Росії або повний ухід з Росії оголосили майже 1000 іноземних компаній, підрахувала Єльська школа менеджменту.
Нагадаємо, що DHL Express з вересня припинить доставку вантажів по Росії.
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