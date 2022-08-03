Без mini: озвучені ціни на модельний ряд iPhone 14 [ Редагувати ]
Джерело: Apple
У вересні пройде традиційна презентація чергових новинок від компанії Apple, на якій очікується показ лінійки iPhone 14. Останні чутки говорять про ціну на iPhone 14 серії.
Як повідомляє MacRumors, за словами користувача yeux1122 у корейському блозі Naver, Apple утримає ціну iPhone 14 на рівні 799 доларів (29500 грн по курсу на момент публікації новини). Це буде найдешевша модель у лінійці смартфонів від Apple 2022 року, бо моделі mini не буде.
За чутками iPhone 14 Plus/Max коштуватимуть від 899 доларів.
Причому ціна буде утримана незважаючи на нестабільність ланцюжків поставок та загального зростання цін. Інсайдери повідомляють, що рішення було прийнято на вищому виконавчому рівні, бо Apple врахувала "стагнацію світового ринку мобільних телефонів і зниження попиту".
Разом з тим знизяться ціни на модельний ряд iPhone 13. Вартість базової моделі iPhone 13 буде починатися із 599 доларів США за iPhone 13 mini, тоді як звичайний iPhone 13 буде коштувати 699 доларів США.
Хоча витрати на виробництво та глобальна небезпека можуть підвищити реальну ціну iPhone 14, важливо зазначити, що у нових смартфонів будуть вирізані деякі функції для їх здешевшання, наприклад сканер LiDAR, або більш дешевші матеріали корпусу.
Раніше ми повідомляли про те, що цим літом Apple iPhone виповнилось 15 років.
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