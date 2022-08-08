В Україні викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Фігуранти ввозили в країну товари військового призначення.

Підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України.

Будучи військовозобов'язаними особами, 28 лютого вони перетнули державний кордон України в напрямку Угорщини. Потім в месенджері Telegram була створена група з оголошеннями про асортимент і продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних та волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи.

Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням та військовою амуніцією підрозділів Збройних сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах активних бойових дій.

Фігуранти здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського союзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн гривень.

Використовуючи підроблені документи, згідно з якими постачальниками товарів нібито були благодійні організації, в тому числі іноземні, оформляючи відправку гуманітарної допомоги від їх імені фігуранти організували ввезення в Україну товарів військового призначення.