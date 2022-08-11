Під Бердянськом стався потужний вибух [ Редагувати ]
У четвер, 11 серпня, біля окупованого Бердянська Запорізької області прогримів потужний вибух. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Бердянск Сейчас".
Місцеві жителі повідомляють про потужний вибух в передмісті Бердянська. Вибухову хвилю і гучний звук найбільше чули жителі віддалених мікрорайонів з боку Маріуполя.
Імовірно, вибух міг статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка. Там російські війська розмістилися на колишніх базах відпочинку.
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