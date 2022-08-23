Зеленський і Дуда відкрили Алею сміливості в Києві (фото) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда взяли участь у відкритті Алеї сміливості на площі Конституції в Києві.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Алею закладено за ініціативою президента до 31-ї річниці незалежності України. На ній будуть вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабного вторгнення російської федерації.
Першим іноземним лідером, відзначеним на Алеї сміливості, став Дуда.
"Сьогодні я хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна", - наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що президент Польщі відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави в перші дні повномасштабної агресії рф. Він прибув до охопленої війною України, назвав дії росії безпрецедентним порушенням міжнародного права та наголосив, що цим рф виключає себе з міжнародної спільноти.
"Саме Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для мільйонів вимушених переселенців з України. Промисловість, бізнес, пересічні поляки – кожен долучився до якнайшвидшої адаптації та підтримки наших громадян. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону й подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти", - наголосили в ОП.
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