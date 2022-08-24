Вадим Пристайко став послом України у Великій Британії два роки тому. Начебто недавно. Але тоді відносини двох країн дуже сильно відрізнялися.

Попередній прем'єр, до Бориса Джонсона, приїжджав в Україну в середині 90-х років.

І це дуже показово, каже пан посол. Бо означає, що в списку пріоритетів, наша країна на перших місцях - з кінця. Але ситуація почала змінюватися стрімко.

Напевно це пов'язане з Борисом Джонсоном, який був міністром закордонних справ і був двічі в Україні, чудово усвідомлює важливість України і її місця в Європі.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Вони розуміли, шо з нашого такого, скажемо м'яко, неідеального партнера, який був до цього всі 25 років, вони почали бачити, шо ми змінюємося і одним із поштовхів, було якраз укладання угоди про вільну торгівлю. Фактично з моменту підписання Зеленським і Джонсоном цієї угоди, ми перетворилися в стратегічних партнерів.

Такого двостороннього документа в України не було з жодною іншою країною світу. Зона вільної торгівлі із Британією стала більшою, ніж з Євросоюзом. Посилилася і співпраця у сфері безпеки.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Ви пам'ятаєте, що ми почали одразу працювати і одразу були запропоновані мільярди фунтів стерлінгів кредиту, половина з яких відразу планувалась на озброєння. Це були військово-морські порти, це було будівництво кораблів, це було ракетне озброєння, тобто Британія вже розуміла, що війни не уникнути і ми намагались підготуватися, щонайменше, з точки зору військово-морського флоту.

Щоправда, ці ідеї не встигли втілитися в життя. Військові кораблі за англійським проєктом мали будувати в Миколаєві і в Херсоні. А на Азовському та Чорному морях мали звести два сучасні військово-морських порти за стандартами НАТО.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Трохи не встигли… Але ми зараз працюємо над тральниками, які нам потрібні прямо зараз, щоби розчищати Чорне море від мін, які заважають судноплавству.

І не випадково, Борис Джонсон приїхав до Києва на початку лютого цього року. В Британії вже не було сумнівів, що Росія нападе. І на вечері у Софії Київській делегації обговорювали, яку зброю може дати Лондон.

І тоді вирішили щодо озброєнь протитанкових. Оці комплекси NLAW прийшли до нас буквально за лічені дні до атаки.

Це тепер усі деталі щодо постачання зброї вирішуються у форматі "Рамштайн". Коли зустрічаються міністри оборони країн, які допомагають Україні. Але й у цьому питанні Британія випередила всіх.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

До Рамштайну було три таких самих зібрання, які британці самі робили, індивідуально. Вони збирали по 40 міністрів оборони, ви пам'ятаєте, був ковід все ще, не можна було часто зустрічатись, але вони робили це онлайн, для того, шоб мати можливість координувати, хто надає шо. Зараз ми, слава богу, усвідомлюємо, зараз ми знаємо, що нам потрібні такий-то калібр, стільки снарядів, тому що хтось інший дав гармати, такого не було в самому початку, Британія взяла на себе перший тягар - координацію всіх країн світу, для того, шоб зрозуміти - де шо є і шо Україні можна поставити.

І вже у перші дні вторгнення Лондон був готовий продемонструвати Росії, скільки їй коштуватиме напад на незалежну країну. Проти РФ ввели найжорсткіші санкції в історії.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

В перші дні війни всі порти британські закрили для російських кораблів, до кінця року вони відмовляться від російської нафти, і так далі, і так далі, і так далі. Ви подивіться, прапор України висить не тільки над парламентом чи над Кабміном, він висить над кожним відомством, і ми в кожне відомство, коли нам потрібні були генератори, ми пішли до міністерства енергетики і промисловості, сказали: хлопці, нам потрібні генератори, тому шо росіяни бомблять наші енергетичні потужності. Тисячі генераторів були відправлені.

І навіть після повномасштабного вторгнення Лондон не зупинив проєкт із тренування наших вояків. Єдине тепер не британські інструктори їдуть до нас, а українські бійці - в Англію.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Це дуже оригінальна форма, фактично ви бачите, до цього часу надсилалося озброєння, надавалась допомога, але шоби тренувати масово, десяток тисяч людей підготувати, це була ідея наших британців. Для того є чотири точки, локації, на яких їх тренують, зараз приблизно, в зв'язку з від'їздом одних і приїздом інших, десь 2 з половиною тисячі тренуються одночасно. Їх тренують не тільки британські військовослужбовці, приєднались тепер навіть Австралія, Нова Зеландія, Данія, Голландія, Канада, вони на базі Британії, надають офіцерів, надають тренерів, британці це все узагальнюють.

У планах - підготовка десяти тисяч вояків кожні чотири місяці. Їх тренують за стандартами НАТО.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Вони повністю будуть зараз екіпіровані, те, що в них є, те, з чим вони тренуються, вони з тим і поїдуть, вони тренуються на тій техніці, яку Британія вже передала, це броньовані машини, бронетранспортери, які чекають їх в Україні, вони приїдуть і будуть знати, як керувати тою технікою, на якій вони тренувались на полігоні.

Пан посол каже, що Британія - одна із небагатьох країн, яка реалістично оцінювала путінську Росію. І вже кілька років працювала над зниженням залежності від імпорту РФ.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Вона розуміє, шо треба протистояти Росії, якшо не зупинити зараз, їх прийдеться зупиняти на європейському континенті, про це командування Збройних сил Британії вже говорило: солдатам і офіцерам Британії треба бути готовими воювати на європейському континенті.

І Лондон обіцяє не лише пришвидшити нашу перемогу, але й максимально допомогти відбудові, каже посол.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Далі буде, крім тих елементів, які зараз є, крім військової підтримки, політичної, фінансової, шоб просто ми з вами могли оплачувати рахунки кожного вся держава, з'явиться новий дуже цікавий елемент - це відновлення України, реконструкція України. Після цьогорічного Лугано, зустрічі в Швейцарії, наступна конференція, глобальна, по відновленню України відбудеться саме в цій столиці, і я знаю, що цьому буде присвячена робота нового уряду - як допомогти Україні, не лише вижити, а ким має стати Україна, коли вона стане вільною від російської агресії і стане частиною цього світу, до якого ми йдемо з вами.

І хоча у вересні Борис Джонсон покине посаду прем'єр-міністра, це ніяк не вплине на відносини з Україною, запевняє Пристайко.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Це унікальний випадок, коли і брекзитьори і антибрекзитьори, і ліберали, і консерватори, всі виступають за підтримку України, тобто дискусії, чи допомагати Україні - в цьому будинку в парламенті не відбувається, все зрозуміло, нас підтримують всі, включаючи королівську родину. Ми з вами розуміємо, шо якшо над приватним будинком десь в селі, ніхто не знає, де це знаходиться посередині Британії висить прапор, це очевидно не Борис Джонсон з своєї резиденції дав команду. Подивіться на сто тисяч українців, які прийняті в родини, на відміну від багатьох країн, Британія не дала свої госпіталі, свої школи, свої готелі, більшість цих людей розміщені просто в домівках людей, ніхто їм не давав команду це робити. Це просто доброта цих родин, за шо ми очевидно всі дуже вдячні.

Але повний масштаб британської допомоги ми зможемо оцінити пізніше. Бо зараз Лондон воліє мовчати про велику частку своїх зусиль:

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії: