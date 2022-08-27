Важливо не допустити "заморожування" війни та "Мінська-3" - Данілов [ Редагувати ]
Не можна допустити "заморожування" війни з Росією, оскільки вона рано чи пізно все одно зазіхатиме на нашу землю. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба РНБО.
У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не сприйматиме наше суспільство.
Данілов додав, що умови і "Мінську-1", і "Мінську-2" були абсолютно неприйнятними для України. За його словами, "хтось нам допомагає, хтось вважає, що з путіним потрібно домовитися", бо попереду складна зима, і сьогодні ціна на газ вже суттєво збільшилася.
Наші громадяни віддають свої життя, ціна, яку платять українці як нація, дуже дорого нам обходиться... Зараз йдеться про всю Європу. Україна - це рубіж, і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, то їх танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи.
Нагадаємо, що Зеленський після переговорів з Ердоганом і генсеком ООН заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише після того, як російські війська залишать територію України.
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