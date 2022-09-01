Збройні Сили України відбили наступ ворога і змусили відійти на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи Збройних сил республіки продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зберігатиметься загроза нанесення противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі збройні сили РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янська Слобода та Залізний міст Чернігівської області.

На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів.

На Слов'янському напрямку здійснив обстріли із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Надає вогняний вплив і намагається поліпшити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Сіверськ.

На Бахмутському напрямку здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Діліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої в районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.

На Авдіївському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.

На Новопавлівському напрямку обстріли позицій наших військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту ЗОЛОТА НИВА. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Мар'їнка. Вів наступальний бій в районі населеного пункту Водяне, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку здійснював обстріли позицій захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дорожнянка, Зелене Поле, чарівне, Білогір'я.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджується на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів щодо заповнення втрат.

Здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Промінь, Іванівка, Княжівка.

З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував БПЛА на вказаному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.