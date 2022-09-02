"Кадирівці" наступають на Зайцеве та Майорськ, тривають бої - Генштаб [ Редагувати ]
У п'ятницю, 2 вересня, українські захисники відбили наступи російських окупантів на Харківському напрямку (Гусарівка), Бахмутському (Соледар, Бахмутське, Весела Долина), Авдіївському (Первомайське, Опитне та Невельське) та Південнобузькому (Високопілля та Потьомкіного).
"Кадирівці" штурмують позиції ЗСУ біля Зайцевого та Майорська, бойові дії тривають. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 2 вересня.
- На Сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Хрінівка, Кам’янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Майське, Суходіл, Нова Слобода Сумської області.
- На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб нашої території.
- На Харківському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришиб. Здійснив дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Леб’яже.
- Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка.
- На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Вернопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.
- На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка, Григорівка, Сіверськ.
- На Бахмутському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка, Юр’ївка.
- Сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина.
- Наступальними діями підрозділи так званих "кадирівців" намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.
- На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка.
- Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворога було відкинуто на попередньо займані позиції.
- На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Пречистівка, Новомайорськ, Микільське.
- На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новоочеретувате, Новосілка, Времівка, Новопіль, Новодарівка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір’я.
- На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка.
- Збройні Сили України успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіного.
Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ збили ворожий Су-25, знищили 37 росіян, 3 танків, 4 гаубиць "Мста-Б", РСЗВ "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.
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